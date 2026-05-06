NASDAQ Composite Index-Wert World Acceptance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem World Acceptance-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in World Acceptance-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit World Acceptance-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 131,50 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,760 World Acceptance-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 05.05.2026 107,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 141,15 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 7,34 Prozent.

Zuletzt ergab sich für World Acceptance eine Börsenbewertung in Höhe von 695,16 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at