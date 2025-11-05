World Acceptance Aktie
WKN: 892493 / ISIN: US9814191048
|Lukrative World Acceptance-Investition?
|
05.11.2025 16:05:15
NASDAQ Composite Index-Wert World Acceptance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in World Acceptance von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde die World Acceptance-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des World Acceptance-Papiers betrug an diesem Tag 94,96 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die World Acceptance-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 105,307 World Acceptance-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 892,17 USD, da sich der Wert einer World Acceptance-Aktie am 04.11.2025 auf 131,92 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 38,92 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete World Acceptance eine Marktkapitalisierung von 723,24 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
