World Acceptance Aktie
WKN: 892493 / ISIN: US9814191048
|Investmentbeispiel
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23.09.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert World Acceptance-Aktie: So viel Verlust hätte ein World Acceptance-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden World Acceptance-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die World Acceptance-Anteile bei 175,41 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die World Acceptance-Aktie investiert, befänden sich nun 57,009 World Acceptance-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 22.09.2026 9 862,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 172,99 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 1,38 Prozent.
Zuletzt ergab sich für World Acceptance eine Börsenbewertung in Höhe von 795,66 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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