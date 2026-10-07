World Acceptance Aktie
WKN: 892493 / ISIN: US9814191048
|Langfristige Performance
|
07.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert World Acceptance-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in World Acceptance von vor 5 Jahren angefallen
Vor 5 Jahren wurde das World Acceptance-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die World Acceptance-Anteile bei 198,33 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 5,042 World Acceptance-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 892,25 USD, da sich der Wert einer World Acceptance-Aktie am 06.10.2026 auf 176,96 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 892,25 USD entspricht einer negativen Performance von 10,77 Prozent.
Der Marktwert von World Acceptance betrug jüngst 818,95 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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