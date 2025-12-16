WSFS Financial Aktie
WKN: 878178 / ISIN: US9293281021
|Rentable WSFS Financial-Anlage?
|
16.12.2025 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in WSFS Financial von vor einem Jahr rentiert?
Heute vor 1 Jahr wurden Trades WSFS Financial-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 58,08 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das WSFS Financial-Papier investiert hätte, hätte er nun 17,218 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 999,66 USD, da sich der Wert eines WSFS Financial-Anteils am 15.12.2025 auf 58,06 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 0,03 Prozent.
Alle WSFS Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WSFS Financial Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu WSFS Financial Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|WSFS Financial Corp.
|58,03
|-0,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street tendiert leichter. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.