NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in WSFS Financial von vor einem Jahr rentiert?

Vor Jahren in WSFS Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades WSFS Financial-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 58,08 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das WSFS Financial-Papier investiert hätte, hätte er nun 17,218 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 999,66 USD, da sich der Wert eines WSFS Financial-Anteils am 15.12.2025 auf 58,06 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 0,03 Prozent.

Alle WSFS Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at