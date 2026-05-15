WSFS Financial Aktie

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WKN: 878178 / ISIN: US9293281021

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Auszahlung an Aktionäre 15.05.2026 16:37:06

NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet WSFS Financial Anlegern eine Freude

NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet WSFS Financial Anlegern eine Freude

WSFS Financial-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die WSFS Financial-Dividendenausschüttung aus.

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel WSFS Financial am 14.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,66 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 10,00 Prozent. Somit vergütet WSFS Financial die Aktionäre insgesamt mit 37,17 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 3,83 Prozent.

WSFS Financial- Dividendenrenditeanpassung

Letztlich notierte das WSFS Financial-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 70,55 USD. WSFS Financial weist für 2025 eine Dividendenrendite von 1,19 Prozent auf. Damit zog die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich an, als sie noch 1,13 Prozent betrug.

Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren ist der Kurs von WSFS Financial via NASDAQ 125,54 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 137,15 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

WSFS Financial- Dividendenerwartung

Für das Jahr 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 0,74 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1,04 Prozent sinken.

Grunddaten der WSFS Financial-Aktie

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens WSFS Financial beläuft sich aktuell auf 3,628 Mrd. USD. WSFS Financial besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,86. Der Umsatz von WSFS Financial betrug in 2025 1,357 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 5,09 USD.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Travis Wolfe / Shutterstock.com

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