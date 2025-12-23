WSFS Financial Aktie
WKN: 878178 / ISIN: US9293281021
|WSFS Financial-Investition
|
23.12.2025 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WSFS Financial von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der WSFS Financial-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die WSFS Financial-Aktie an diesem Tag bei 45,85 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 218,103 WSFS Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.12.2025 auf 57,40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 519,08 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 25,19 Prozent zugenommen.
WSFS Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!