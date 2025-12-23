NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WSFS Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in WSFS Financial eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der WSFS Financial-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die WSFS Financial-Aktie an diesem Tag bei 45,85 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 218,103 WSFS Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.12.2025 auf 57,40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 519,08 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 25,19 Prozent zugenommen.

WSFS Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at