NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WSFS Financial von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in WSFS Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades WSFS Financial-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 48,16 USD. Bei einem WSFS Financial-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 207,641 WSFS Financial-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der WSFS Financial-Aktie auf 56,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 756,64 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17,57 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von WSFS Financial belief sich zuletzt auf 3,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at