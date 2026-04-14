NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WSFS Financial von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen WSFS Financial-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem WSFS Financial-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 36,69 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das WSFS Financial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 272,554 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen WSFS Financial-Papiere wären am 13.04.2026 18 904,33 USD wert, da der Schlussstand 69,36 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 89,04 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von WSFS Financial bezifferte sich zuletzt auf 3,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at