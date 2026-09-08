NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WSFS Financial von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die WSFS Financial-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit WSFS Financial-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 44,06 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die WSFS Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 226,963 WSFS Financial-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des WSFS Financial-Papiers auf 79,37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 014,07 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +80,14 Prozent.

Zuletzt verbuchte WSFS Financial einen Börsenwert von 4,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at