WSFS Financial Aktie
WKN: 878178 / ISIN: US9293281021
|Performance im Blick
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05.05.2026 16:04:07
NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WSFS Financial von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades WSFS Financial-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 53,06 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das WSFS Financial-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 188,466 WSFS Financial-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 04.05.2026 13 420,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 71,21 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +34,21 Prozent.
WSFS Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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