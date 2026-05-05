NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WSFS Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen WSFS Financial-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades WSFS Financial-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 53,06 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das WSFS Financial-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 188,466 WSFS Financial-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 04.05.2026 13 420,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 71,21 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +34,21 Prozent.

WSFS Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at