WSFS Financial Aktie
WKN: 878178 / ISIN: US9293281021
|Lukrativer WSFS Financial-Einstieg?
|
29.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WSFS Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 29.09.2023 wurde das WSFS Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die WSFS Financial-Aktie an diesem Tag 36,50 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die WSFS Financial-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 273,973 WSFS Financial-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 942,47 USD, da sich der Wert einer WSFS Financial-Aktie am 28.09.2026 auf 76,44 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 20 942,47 USD, was einer positiven Performance von 109,42 Prozent entspricht.
Insgesamt war WSFS Financial zuletzt 3,96 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WSFS Financial Corp.
Analysen zu WSFS Financial Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|WSFS Financial Corp.
|75,79
|-0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich tief im Minus -- DAX letztlich wenig verändert -- Börsen in Asien schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich tiefer. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag auf unsicherem Terrain. Anleger in Asien waren mehrheitlich in Verkauflaune.