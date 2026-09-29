NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WSFS Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die WSFS Financial-Aktie Investoren gebracht.

Am 29.09.2023 wurde das WSFS Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die WSFS Financial-Aktie an diesem Tag 36,50 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die WSFS Financial-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 273,973 WSFS Financial-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 942,47 USD, da sich der Wert einer WSFS Financial-Aktie am 28.09.2026 auf 76,44 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 20 942,47 USD, was einer positiven Performance von 109,42 Prozent entspricht.

Insgesamt war WSFS Financial zuletzt 3,96 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at