WSFS Financial Aktie
WKN: 878178 / ISIN: US9293281021
|Lohnende WSFS Financial-Investition?
|
03.02.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in WSFS Financial von vor 10 Jahren abgeworfen
Das WSFS Financial-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 28,52 USD. Bei einem WSFS Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35,063 WSFS Financial-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des WSFS Financial-Papiers auf 66,36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 326,79 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 132,68 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von WSFS Financial belief sich zuletzt auf 3,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!