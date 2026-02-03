NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in WSFS Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen WSFS Financial-Investment verdienen können.

Das WSFS Financial-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 28,52 USD. Bei einem WSFS Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35,063 WSFS Financial-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des WSFS Financial-Papiers auf 66,36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 326,79 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 132,68 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von WSFS Financial belief sich zuletzt auf 3,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at