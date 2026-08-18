NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in WSFS Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in WSFS Financial eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der WSFS Financial-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das WSFS Financial-Papier an diesem Tag bei 37,64 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das WSFS Financial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 265,675 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2026 gerechnet (81,81 USD), wäre das Investment nun 21 734,86 USD wert. Mit einer Performance von +117,35 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der WSFS Financial-Wert an der Börse wurde auf 4,18 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at