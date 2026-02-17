WSFS Financial Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in WSFS Financial von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die WSFS Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 50,85 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die WSFS Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,967 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 131,37 USD, da sich der Wert eines WSFS Financial-Anteils am 13.02.2026 auf 66,80 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 31,37 Prozent angewachsen.
Der WSFS Financial-Wert an der Börse wurde auf 3,64 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
