WSFS Financial Aktie
WKN: 878178 / ISIN: US9293281021
|Lohnender WSFS Financial-Einstieg?
|
17.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in WSFS Financial von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die WSFS Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 52,26 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die WSFS Financial-Aktie investierten, hätten nun 1,914 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des WSFS Financial-Papiers auf 79,48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 152,09 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 52,09 Prozent.
Am Markt war WSFS Financial jüngst 4,04 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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