NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine WSFS Financial-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in WSFS Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der WSFS Financial-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die WSFS Financial-Aktie an diesem Tag bei 49,33 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 202,716 WSFS Financial-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.03.2026 12 992,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 64,09 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 29,92 Prozent angezogen.

WSFS Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,38 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at