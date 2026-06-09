NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in WSFS Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen WSFS Financial-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades WSFS Financial-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 38,95 USD. Bei einem WSFS Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,674 WSFS Financial-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 08.06.2026 1 852,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 72,15 USD belief. Damit wäre die Investition um 85,24 Prozent gestiegen.

Der WSFS Financial-Wert an der Börse wurde auf 3,74 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at