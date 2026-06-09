WSFS Financial Aktie

WSFS Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878178 / ISIN: US9293281021

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 09.06.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in WSFS Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen WSFS Financial-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades WSFS Financial-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 38,95 USD. Bei einem WSFS Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,674 WSFS Financial-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 08.06.2026 1 852,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 72,15 USD belief. Damit wäre die Investition um 85,24 Prozent gestiegen.

Der WSFS Financial-Wert an der Börse wurde auf 3,74 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu WSFS Financial Corp.

mehr Nachrichten