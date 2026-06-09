WSFS Financial Aktie
WKN: 878178 / ISIN: US9293281021
|Frühe Anlage
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09.06.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in WSFS Financial von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades WSFS Financial-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 38,95 USD. Bei einem WSFS Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,674 WSFS Financial-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 08.06.2026 1 852,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 72,15 USD belief. Damit wäre die Investition um 85,24 Prozent gestiegen.
Der WSFS Financial-Wert an der Börse wurde auf 3,74 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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