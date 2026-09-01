WSFS Financial Aktie
WKN: 878178 / ISIN: US9293281021
|Langfristige Anlage
|
01.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WSFS Financial von vor 3 Jahren verdient
Am 01.09.2023 wurden WSFS Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 40,88 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die WSFS Financial-Aktie investiert hat, hat nun 24,462 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des WSFS Financial-Papiers auf 77,45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 894,57 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 89,46 Prozent vermehrt.
WSFS Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,00 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WSFS Financial Corp.
Analysen zu WSFS Financial Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|WSFS Financial Corp.
|77,54
|0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fällt zurück -- DAX gibt deutlich ab -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erleidet kräftige Verluste. Die US-Börsen geben nach. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.