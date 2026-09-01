NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WSFS Financial von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen WSFS Financial-Einstiegs gewesen.

Am 01.09.2023 wurden WSFS Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 40,88 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die WSFS Financial-Aktie investiert hat, hat nun 24,462 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des WSFS Financial-Papiers auf 77,45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 894,57 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 89,46 Prozent vermehrt.

WSFS Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,00 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at