NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: Dieser Dividendenauszahlung blicken Wynn Resorts-Aktionäre entgegen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Wynn Resorts-Aktionäre über eine Dividendenzahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Wynn Resorts am 06.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 1,00 USD je Aktie vereinbart. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, ist die Dividende damit gleichgeblieben. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Wynn Resorts beträgt 174,66 Mio. USD. Im Vorjahresvergleich wurde die Gesamtausschüttung somit um 25,15 Prozent angehoben.

Veränderung der Dividendenrendite

Zum NASDAQ-Schluss ging der Wynn Resorts-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 107,57 USD aus dem Handel. Die Wynn Resorts-Aktie verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 0,83 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 1,16 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Kursentwicklung im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren hat der Kurs von Wynn Resorts via NASDAQ 4,61 Prozent an Wert verloren. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -2,12 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Wynn Resorts-Kurs.

Wynn Resorts- Dividendenaussichten

Für 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Verringerung der Dividende auf 0,99 USD aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 0,92 Prozent steigen.

Wichtigste Eckdaten von Wynn Resorts

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Wynn Resorts beträgt aktuell 11,075 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Wynn Resorts beträgt aktuell 38,32. Im Jahr 2025 erzielte Wynn Resorts einen Umsatz von 7,138 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 3,14 USD.

Redaktion finanzen.at