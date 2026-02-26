NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wynn Resorts von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Wynn Resorts-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Wynn Resorts-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 91,10 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 109,769 Wynn Resorts-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 794,73 USD, da sich der Wert eines Wynn Resorts-Anteils am 25.02.2026 auf 107,45 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17,95 Prozent erhöht.

Wynn Resorts erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at