Wynn Resorts Aktie

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WKN: 663244 / ISIN: US9831341071

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Lohnende Wynn Resorts-Investition? 06.08.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wynn Resorts-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Wynn Resorts-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Wynn Resorts-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Wynn Resorts-Anteile bei 97,51 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Wynn Resorts-Aktie investiert hat, hat nun 10,255 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.08.2026 auf 101,15 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 037,33 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 037,33 USD, was einer positiven Performance von 3,73 Prozent entspricht.

Insgesamt war Wynn Resorts zuletzt 10,13 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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