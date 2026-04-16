Wynn Resorts Aktie

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WKN: 663244 / ISIN: US9831341071

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Rentabler Wynn Resorts-Einstieg? 16.04.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wynn Resorts-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Wynn Resorts-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Wynn Resorts-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Wynn Resorts-Aktie letztlich bei 97,67 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,024 Wynn Resorts-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.04.2026 auf 106,84 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 109,39 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,39 Prozent erhöht.

Wynn Resorts war somit zuletzt am Markt 10,98 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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