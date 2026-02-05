Wynn Resorts Aktie

WKN: 663244 / ISIN: US9831341071

Lohnender Wynn Resorts-Einstieg? 05.02.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wynn Resorts-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Wynn Resorts-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 05.02.2023 wurde das Wynn Resorts-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Wynn Resorts-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 102,96 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 97,125 Wynn Resorts-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 092,66 USD, da sich der Wert eines Wynn Resorts-Anteils am 04.02.2026 auf 114,21 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 10,93 Prozent angezogen.

Alle Wynn Resorts-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

