Wynn Resorts Aktie
WKN: 663244 / ISIN: US9831341071
|Lohnender Wynn Resorts-Einstieg?
|
05.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wynn Resorts-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 05.02.2023 wurde das Wynn Resorts-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Wynn Resorts-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 102,96 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 97,125 Wynn Resorts-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 092,66 USD, da sich der Wert eines Wynn Resorts-Anteils am 04.02.2026 auf 114,21 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 10,93 Prozent angezogen.
Alle Wynn Resorts-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wynn Resorts Ltd.
Analysen zu Wynn Resorts Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Wynn Resorts Ltd.
|99,61
|3,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.