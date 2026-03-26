NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wynn Resorts von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Wynn Resorts eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Wynn Resorts-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 85,83 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Wynn Resorts-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,165 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 118,71 USD, da sich der Wert einer Wynn Resorts-Aktie am 25.03.2026 auf 101,89 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 18,71 Prozent erhöht.

Wynn Resorts wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,62 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at