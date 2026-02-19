Wynn Resorts Aktie

Wynn Resorts für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 663244 / ISIN: US9831341071

Wynn Resorts-Investition 19.02.2026 16:06:03

NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Wynn Resorts-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Wynn Resorts-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Wynn Resorts-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Wynn Resorts-Papiers betrug an diesem Tag 77,18 USD. Bei einem Wynn Resorts-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,957 Wynn Resorts-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.02.2026 auf 116,31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 507,00 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +50,70 Prozent.

Wynn Resorts wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,84 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Wynn Resorts Ltd.

Analysen zu Wynn Resorts Ltd.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Wynn Resorts Ltd. 97,51 -0,39% Wynn Resorts Ltd.

