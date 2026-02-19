Wynn Resorts Aktie
WKN: 663244 / ISIN: US9831341071
|Wynn Resorts-Investition
|
19.02.2026 16:06:03
NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Wynn Resorts-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Wynn Resorts-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Wynn Resorts-Papiers betrug an diesem Tag 77,18 USD. Bei einem Wynn Resorts-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,957 Wynn Resorts-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.02.2026 auf 116,31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 507,00 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +50,70 Prozent.
Wynn Resorts wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,84 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
