Wynn Resorts Aktie

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WKN: 663244 / ISIN: US9831341071

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Wynn Resorts-Performance im Blick 20.08.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Wynn Resorts-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Wynn Resorts-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die Wynn Resorts-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Wynn Resorts-Papier 93,88 USD wert. Bei einem Wynn Resorts-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,065 Wynn Resorts-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.08.2026 auf 100,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 106,63 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6,63 Prozent angezogen.

Der Wynn Resorts-Wert an der Börse wurde auf 10,42 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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