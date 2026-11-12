Wynn Resorts Aktie
WKN: 663244 / ISIN: US9831341071
|Lukrative Wynn Resorts-Anlage?
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12.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: So viel hätte ein Investment in Wynn Resorts von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Wynn Resorts-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 85,49 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Wynn Resorts-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,170 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2026 gerechnet (85,38 USD), wäre die Investition nun 99,87 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,13 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Wynn Resorts belief sich zuletzt auf 8,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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