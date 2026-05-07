NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wynn Resorts-Investment von vor 5 Jahren verloren

Am 07.05.2021 wurde die Wynn Resorts-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Wynn Resorts-Anteile an diesem Tag 126,29 USD wert. Bei einem Wynn Resorts-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,792 Wynn Resorts-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 107,57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 85,17 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 14,83 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Wynn Resorts betrug jüngst 11,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at