NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wynn Resorts von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Wynn Resorts-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 12.03.2021 wurde die Wynn Resorts-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Wynn Resorts-Anteile an diesem Tag bei 137,05 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Wynn Resorts-Aktie investierten, hätten nun 7,297 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.03.2026 auf 100,07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 730,17 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -26,98 Prozent.

Wynn Resorts erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at