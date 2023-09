NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Wynn Resorts-Investment eingefahren

Vor Jahren in Wynn Resorts eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurde die Wynn Resorts-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Wynn Resorts-Anteile 143,43 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in Wynn Resorts-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 69,720 Wynn Resorts-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 06.09.2023 auf 95,83 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 681,31 USD wert. Damit wäre die Investition 33,19 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Wynn Resorts belief sich zuletzt auf 11,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at