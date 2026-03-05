NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wynn Resorts von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Wynn Resorts-Investment verlieren können.

Das Wynn Resorts-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Wynn Resorts-Aktie bei 115,83 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Wynn Resorts-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,863 Wynn Resorts-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.03.2026 auf 103,33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 89,21 USD wert. Mit einer Performance von -10,79 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Wynn Resorts belief sich jüngst auf 10,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at