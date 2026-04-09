NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wynn Resorts von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde die Wynn Resorts-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Wynn Resorts-Anteile bei 131,39 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Wynn Resorts-Aktie investiert, befänden sich nun 76,109 Wynn Resorts-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.04.2026 auf 105,24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 009,74 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 19,90 Prozent verkleinert.

Wynn Resorts markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at