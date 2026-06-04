NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wynn Resorts von vor 5 Jahren bedeutet

Das Wynn Resorts-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Wynn Resorts-Anteile an diesem Tag bei 128,16 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Wynn Resorts-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,803 Wynn Resorts-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 104,95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 818,90 USD wert. Mit einer Performance von -18,11 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Wynn Resorts betrug jüngst 10,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at