NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: So viel Verlust hätte ein Wynn Resorts-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Wynn Resorts-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Wynn Resorts-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 94,18 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Wynn Resorts-Papier investiert hätte, hätte er nun 10,618 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 757,91 USD, da sich der Wert eines Wynn Resorts-Papiers am 28.10.2026 auf 71,38 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 24,21 Prozent.

Zuletzt verbuchte Wynn Resorts einen Börsenwert von 7,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at