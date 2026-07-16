Wynn Resorts Aktie
WKN: 663244 / ISIN: US9831341071
|Lohnende Wynn Resorts-Anlage?
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16.07.2026 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Wynn Resorts von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Wynn Resorts-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 109,85 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 9,103 Wynn Resorts-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Wynn Resorts-Papiers auf 97,05 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 883,48 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 11,65 Prozent verringert.
Der Wynn Resorts-Wert an der Börse wurde auf 9,94 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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