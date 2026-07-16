NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Wynn Resorts von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in Wynn Resorts-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Wynn Resorts-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 109,85 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 9,103 Wynn Resorts-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Wynn Resorts-Papiers auf 97,05 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 883,48 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 11,65 Prozent verringert.

Der Wynn Resorts-Wert an der Börse wurde auf 9,94 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at