NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Wynn Resorts von vor einem Jahr angefallen

Anleger, die vor Jahren in Wynn Resorts-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde die Wynn Resorts-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Wynn Resorts-Anteile bei 111,82 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Wynn Resorts-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 89,429 Wynn Resorts-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (102,97 USD), wäre die Investition nun 9 208,55 USD wert. Mit einer Performance von -7,91 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war Wynn Resorts jüngst 10,81 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at