NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: Wäre eine Wynn Resorts-Kapitalanlage von vor 3 Jahren rentabel gewesen?

Das Wynn Resorts-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 104,20 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Wynn Resorts-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,597 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 24.06.2026 995,68 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 103,75 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,43 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Wynn Resorts belief sich zuletzt auf 10,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at