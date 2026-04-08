Zebra Technologies Aktie
WKN: 882578 / ISIN: US9892071054
|Investmentbeispiel
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08.04.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert Zebra Technologies-Aktie: Hätte sich eine Zebra Technologies-Investition von vor einem Jahr rentiert?
Am 08.04.2025 wurde das Zebra Technologies-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 213,54 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,468 Zebra Technologies-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.04.2026 gerechnet (212,51 USD), wäre das Investment nun 99,52 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 99,52 USD entspricht einer negativen Performance von 0,48 Prozent.
Zebra Technologies wurde am Markt mit 10,38 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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