NASDAQ Composite Index-Wert Zebra Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zebra Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Zebra Technologies-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Zebra Technologies-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Zebra Technologies-Aktie an diesem Tag bei 68,89 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,516 Zebra Technologies-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 318,91 USD, da sich der Wert eines Zebra Technologies-Papiers am 18.08.2026 auf 366,42 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 431,89 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Zebra Technologies belief sich zuletzt auf 17,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at