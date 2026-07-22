Zebra Technologies Aktie

Zebra Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882578 / ISIN: US9892071054

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Rentabler Zebra Technologies-Einstieg? 22.07.2026 16:04:18

NASDAQ Composite Index-Wert Zebra Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zebra Technologies von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Zebra Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 22.07.2016 wurden Zebra Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 51,21 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,953 Zebra Technologies-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.07.2026 512,40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 262,40 USD belief. Damit wäre die Investition 412,40 Prozent mehr wert.

Der Zebra Technologies-Wert an der Börse wurde auf 12,61 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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