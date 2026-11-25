Am 25.11.2023 wurden Zebra Technologies-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Zebra Technologies-Papier 228,92 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Zebra Technologies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,437 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 314,97 USD gerechnet, wäre die Investition nun 137,59 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 37,59 Prozent.

Alle Zebra Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at