Zebra Technologies Aktie
WKN: 882578 / ISIN: US9892071054
|Zebra Technologies-Anlage im Blick
|
21.10.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Wert Zebra Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zebra Technologies von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Zebra Technologies-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Zebra Technologies-Papier an diesem Tag bei 306,21 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Zebra Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,266 Zebra Technologies-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 20.10.2026 1 254,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 384,08 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 254,30 USD, was einer positiven Performance von 25,43 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Zebra Technologies betrug jüngst 17,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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