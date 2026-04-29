Zebra Technologies Aktie

Zebra Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 882578 / ISIN: US9892071054

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Zebra Technologies-Investition? 29.04.2026 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Wert Zebra Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zebra Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Zebra Technologies-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das Zebra Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Zebra Technologies-Anteile an diesem Tag 62,56 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Zebra Technologies-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,598 Zebra Technologies-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Zebra Technologies-Aktie auf 219,24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 350,45 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 250,45 Prozent zugenommen.

Am Markt war Zebra Technologies jüngst 10,67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Zebra Technologies Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Zebra Technologies Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Zebra Technologies Corp. 192,50 4,34% Zebra Technologies Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:22 KW 18: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
10:42 April 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.04.26 April 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen