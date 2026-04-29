Zebra Technologies Aktie
WKN: 882578 / ISIN: US9892071054
|Rentable Zebra Technologies-Investition?
|
29.04.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Wert Zebra Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zebra Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Zebra Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Zebra Technologies-Anteile an diesem Tag 62,56 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Zebra Technologies-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,598 Zebra Technologies-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Zebra Technologies-Aktie auf 219,24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 350,45 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 250,45 Prozent zugenommen.
Am Markt war Zebra Technologies jüngst 10,67 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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