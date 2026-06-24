NASDAQ Composite Index-Wert Zebra Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zebra Technologies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Zebra Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Zebra Technologies-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Zebra Technologies-Anteile bei 54,55 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 183,318 Zebra Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.06.2026 auf 237,72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 43 578,37 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 43 578,37 USD entspricht einer Performance von +335,78 Prozent.

Jüngst verzeichnete Zebra Technologies eine Marktkapitalisierung von 11,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at