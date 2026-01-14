NASDAQ Composite Index-Wert Zebra Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zebra Technologies von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Zebra Technologies-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Zebra Technologies-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 394,40 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Zebra Technologies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,254 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.01.2026 66,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 261,44 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33,71 Prozent verringert.

Zebra Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,40 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at