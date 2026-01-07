NASDAQ Composite Index-Wert Zebra Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zebra Technologies-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zebra Technologies-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Zebra Technologies-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 59,41 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Zebra Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 168,322 Zebra Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 43 361,39 USD, da sich der Wert eines Zebra Technologies-Papiers am 06.01.2026 auf 257,61 USD belief. Mit einer Performance von +333,61 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Zebra Technologies belief sich jüngst auf 12,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at