NASDAQ Composite Index-Wert Zebra Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zebra Technologies-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Zebra Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Zebra Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 493,88 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Zebra Technologies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,202 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Zebra Technologies-Papiers auf 247,15 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 50,04 USD wert. Mit einer Performance von -49,96 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Zebra Technologies belief sich jüngst auf 12,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at