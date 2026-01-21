Zebra Technologies Aktie
WKN: 882578 / ISIN: US9892071054
|Investmentbeispiel
|
21.01.2026 16:04:38
NASDAQ Composite Index-Wert Zebra Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zebra Technologies von vor 3 Jahren bedeutet
Am 21.01.2023 wurde die Zebra Technologies-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 297,03 USD. Bei einem Zebra Technologies-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,367 Zebra Technologies-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Zebra Technologies-Papiere wären am 20.01.2026 803,66 USD wert, da der Schlussstand 238,71 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 19,63 Prozent.
Der Marktwert von Zebra Technologies betrug jüngst 12,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Zebra Technologies Corp.
|207,80
|0,10%