WKN: 882578 / ISIN: US9892071054

21.01.2026 16:04:38

NASDAQ Composite Index-Wert Zebra Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zebra Technologies von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Zebra Technologies eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 21.01.2023 wurde die Zebra Technologies-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 297,03 USD. Bei einem Zebra Technologies-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,367 Zebra Technologies-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Zebra Technologies-Papiere wären am 20.01.2026 803,66 USD wert, da der Schlussstand 238,71 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 19,63 Prozent.

Der Marktwert von Zebra Technologies betrug jüngst 12,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Zebra Technologies Corp.

Analysen zu Zebra Technologies Corp.

