NASDAQ Composite Index-Wert Zebra Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zebra Technologies von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Zebra Technologies-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Zebra Technologies-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Zebra Technologies-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 274,66 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,364 Zebra Technologies-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 85,27 USD, da sich der Wert eines Zebra Technologies-Papiers am 09.06.2026 auf 234,20 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 14,73 Prozent.

Jüngst verzeichnete Zebra Technologies eine Marktkapitalisierung von 11,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at